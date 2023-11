Mucconcorso fotografico 2023 – Quinta edizione

Mucconcorso 2023 – quinta edizione del contest fotografico di Hookii!

Chi vuole aggiudicarsi il titolo attualmente nelle mani di Good ‘ol Charlie Brown?

Chi brama il celeberrimo SuperPremio®?

Bene, è giunto il momento per voi di partecipare al quinto Mucconcorso di Hookii!

Per questo concorso il tema scelto è: LA MIA CITTA’

Questo tema, al contrario di quanto possa sembrare, è molto inclusivo, perché “mia città” è inteso nel senso più ampio del termine.

Possono partecipare infatti foto della città che ha dato i natali al fotografo, oppure di una città particolarmente importante per l’autore, una città alla quale si è legati sentimentalmente o dove si è studiato da giovani per esempio, o ancora una città che ha lasciato ricordi indelebili in un viaggio.

Non deve quindi per forza essere la città di residenza o di nascita, ma una città alla quale ci si sente legati per i motivi che possono essere i più disparati. Naturalmente il termine città è molto relativo, in quanto sono ammesse foto anche di paesini, villaggi, frazioni, contrade e via dicendo, che presentino gli stessi legami con il fotografo provetto.

Sì, ma cosa fotografare? La solita vista panoramica? Certamente è possibile, ma cercate di fotografare un simbolo della vostra città, qualcosa che è una caratteristica propria della città che avete scelto. Un monumento particolare, un famoso locale, uno stile architettonico, insomma gli esempi potrebbero essere milioni!

Dato che ogni fotografo può partecipare con due foto, è possibile anche inviare due foto di due luoghi differenti.

Di seguito l’ormai noto regolamento.

Il tema di questo contest è LA MIA CITTA’

– Sono ammesse foto fatte con qualsiasi mezzo: cellulare, reflex, macchina fotografica del nonno, polaroid scannerizzate e ciribiribì kodak.

– Sono ammesse foto ritoccate con strumenti di fotoritocco, purché non alterate negli elementi. Quindi, a titolo esemplificativo, direi:

SI: HDR, panoramiche ottenute dall’unione di più foto, modifiche al formato, esposizione, contrasto, etc. (in generale tutte le modifiche ottenibili in software tipo Lightroom)

NO: modifiche degli elementi della foto che ne alterino il contenuto tipo aggiunta di persone, oggetti, piante, animali, fatine, unicorni o altri elementi estranei alla composizione originale :)

– Sono ammesse ESCLUSIVAMENTE foto in formato jpg

– Sono ammesse massimo due foto a partecipante

– Non sono ammesse foto con la firma digitale

– Non sono ammesse foto violente o pornografiche

Tutti i partecipanti dovranno inviare le loro foto via mail, inserendo il proprio nick, entro le ore 12.00 del 23/12/2023 alla mail foto@hookii.org.

Buon concorso a tutti!