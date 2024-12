Mucconcorso 2024 – Sesta edizione

C’è già aria di festa in giro?

Sentite che sta arrivando il Natale?

E sapete che cosa significa questo…?

Ma certo, che si terrà una nuova edizione del Mucconcorso!

Come ogni tradizione che si rispetti, anche quest’anno si terrà la guerra all’ultimo scatto per meritarsi il favore delle folle votanti e poter così annoverare nella propria bacheca dei trionfi il mitico Superpremio®.

Il tema di questa edizione è: RIFLESSI.

Giocate con gli specchi e i loro riflessi, cercate angolature stimolanti oppure puntate i vostri occhi su vetri che vi rimandano immagini. Studiate superfici riflettenti per poter “vedere” quello scatto che cattura la realtà vista da un’altra prospettiva. Scorrete con lo sguardo le acque calme e placide di fiumi e laghi, sapranno ridarvi pezzi di presente capovolti. Studiate tutte le possibilità e aguzzate lo sguardo perché i riflessi sanno nascondersi in molti posti e non temete perché c’è tutto il tempo per pensare e per sperimentare uno scatto accattivante

Unica variazione rispetto alle precedenti edizioni riguarda il capitolo “nome delle foto”: le foto vanno nominate dai propri autori, in modo da essere più facilmente riconoscibili sia in fase di votazione, sia in fase di discussione nei commenti. Le foto che arriveranno con un nome tipo formatodataora_numeroprogressivo saranno rinominate prendendo spunto dalla foto stessa. Stesso discorso vale per foto che presentano rimandi all’autore, verrà modificato il nome della foto.

A proposito di quest’ultimo aspetto si ricorda che le foto saranno pubblicate in maniera anonima al momento delle votazioni, senza collegare il nick del fotografo ai propri scatti, questo per evitare possibili voti di simpatia. Ad urne chiuse e al momento dello spoglio verranno pubblicate tutte le paternità degli ormai imperdibili scatti e ovviamente anche i risultati di tutte le foto e sarà eletto il vincitore. Insomma, come tutti i precedenti concorsi.

Il regolamento ormai noto è sempre il solito

– Sono ammesse foto ritoccate con strumenti di fotoritocco, purché non alterate negli elementi. Quindi, a titolo esemplificativo, direi:

– Sono ammesse foto fatte con qualsiasi mezzo: cellulare, reflex, macchina fotografica del nonno, polaroid scannerizzate e ciribiribì kodak.

– SI: HDR, panoramiche ottenute dall’unione di più foto, modifiche al formato, esposizione, contrasto, etc. (in generale tutte le modifiche ottenibili in software tipo Lightroom)

– NO: modifiche degli elementi della foto che ne alterino il contenuto tipo aggiunta di persone, oggetti, piante, animali, fatine, unicorni o altri elementi estranei alla composizione originale

– Sono ammesse ESCLUSIVAMENTE foto in formato jpg

– Sono ammesse massimo due foto a partecipante

– Non sono ammesse foto con la firma digitale

– Non sono ammesse foto violente o pornografiche

– Non sono ammesse per ragioni di rispetto della privacy foto che ritraggano persone riconoscibili, a meno che l’autore non possieda la liberatoria di legge che va in quel caso trasmessa insieme alla fotografia

Tutti i partecipanti dovranno inviare le loro foto via mail, inserendo il proprio nick, entro le ore 12.00 del 23/12/2024 alla mail foto@hookii.org.

Buon concorso a tutti!