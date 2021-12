Mucconcorso – terza edizione

Eccoci giunti alla terza e attesissima edizione del Mucconcorso, il contest fotografico di Hookii. Tutti i provetti fotografi che volessero partecipare e ambire al famigerato SuperPremio© non devono far altro che seguire le stesse regole del precedente concorso.

Il tema scelto per questo appuntamento è… OMBRE.

Come partecipare? Ma è facilissimo! Inviate una mail a foto@hookii.org e indicate il vostro nickname stando attenti a non dimenticare di allegare le foto che volete iscrivere. Potete dare un titolo alle vostre opere, ovviamente nessun rimando al vostro nick. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 23 dicembre quindi avete tutto il tempo per spulciare i vostri archivi o per dare sfogo alla vostra fantasia alla ricerca di uno scatto sensazionale. Come per le altre

volte, le foto saranno poi pubblicate anonime su un album Flickr per essere visionate dalla esperta e severa giuria e a seguire appuntamento con le votazioni per eleggere il vincitore supremo.

Ricapitoliamo le regole per chi le avesse dimenticate:

Tema del concorso: OMBRE

Sono ammesse foto fatte con qualsiasi mezzo: cellulare, reflex, macchina fotografica del nonno, polaroid scannerizzate e ciribiribì Kodak.

Sono ammesse foto ritoccate con strumenti di fotoritocco, purché non alterate negli elementi. Quindi, a titolo esemplificativo, direi: SI: HDR, panoramiche ottenute dall’unione di più foto, modifiche al formato, esposizione, contrasto, etc. (in generale tutte le modifiche ottenibili in software tipo

Lightroom) NO: modifiche degli elementi della foto che ne alterino il contenuto tipo aggiunta di persone, oggetti, piante, animali, fatine, unicorni o altri elementi estranei alla composizione originale :)

Sono ammesse ESCLUSIVAMENTE foto in formato jpg

Sono ammesse massimo due foto a partecipante

Non sono ammesse foto con la firma digitale

Non sono ammesse foto violente o pornografiche

Buon concorso a tutti!