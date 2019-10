Nobel per la chimica 2019 [EN] [video]

Su suggerimento di @werner58

Per una volta un premio Nobel, quello per la chimica, è stato assegnato per la ricerca su oggetti che tutti noi portiamo in tasca: le batterie agli ioni di litio. Sir Martyn Poliakov e i suoi collaboratori all’università di Nottingham commentano la notizia, in un video sul loro canale Youtube Periodic Videos.

The Nobel Prize in Chemistry 2019 was awarded jointly to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.”

– Immagine da Wikimedia Commons