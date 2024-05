Oltre 100 anni fa Parigi sincronizzava gli orologi con l’aria compressa

Il canale youtube Primal Space ricostruisce un ingegnoso sistema che consentiva alla municipalità di Parigi di mantenere sincronizzati gli orologi (in strada, ma anche nelle case, pagando un piccolo obolo) tramite l’utilizzo di un orologio “master” e un sistema di distribuzione ad aria compressa.

Have you ever wondered how cities kept time before the era of electronic clocks? In this video, we’ll dive into the fascinating story of the Paris underground clock system. Developed by Austrian engineer Victor Popp in the late 19th century, this ingenious system revolutionized timekeeping, ensuring that everyone in Paris was on the same time down to the minute.