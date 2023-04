I super-tappeti delle meraviglie

Oggi parliamo di una mostra che si è conclusa qualche mese fa a Palazzo Rosso a Genova. Ne parliamo perché questa esposizione è stata a suo modo un grande evento, visto che ha presentato per la prima volta al pubblico italiano un numero rilevante di straordinari tappeti persiani del XVI secolo. L’eccezionalità del percorso espositivo sta soprattutto nell’aver riunito uno dei più importanti gruppi di tappeti savafidi, costituito da manufatti prodotti nella città di Kerman e denominato Sanguszko dal nome della nobile famiglia polacca che ne ha posseduto uno degli esemplari più noti.



La mostra è stata presentata anche in un articolo di Arte.it:

I giardini dell’antica Persia erano straordinarie realizzazioni che hanno influenzato profondamente tutta la cultura dei giardini nelle epoche successive. Veri paradisi in terra, questi giardini sono descritti nei poemi e negli scritti persiani e, soprattutto, sono rappresentati magnificamente nei disegni dei loro tappeti.

In questi giorni, sulle pagine di The Times, Lindsay Allen in un articolo dal titolo Inside the crazy world of million-pound super-carpets (alt) racconta la mostra a Palazzo Rosso:

The frescoes of the Palazzo Rosso in Genoa, Italy, reach mythological heights in grand 17th-century apartments. In the galleries that now occupy them, one may admire masterpieces by Dürer, Van Dyck and Paolo Veronese. But as the sun set on a chilly afternoon in February, a select group of visitors gazed intently only at the floors. Occupying the centres of each room were carpets. At seven metres long, some turned stately audience halls into an encounter with fantastical landscapes. In the more intimate Sala dell’Inverno, a 16th-century expanse of Bordeaux and indigo wool pile lay on a platform dominating the room like a gilded dynast breathing his last. Carpets, and carpets alone, were the stars of the show.