Perché i bambini hanno bisogno di correre più rischi: i benefici del gioco libero e selvaggio

Chi ne sa lo sapeva già: se i bambini possono, nel gioco o nella esplorazione, correre rischi che possono valutare, impareranno di più ad affrontare i rischi da adulti. Anche gattonare nell’erba alta funziona, poi via via, fare cose per cui ci si sbucciano le ginocchia e si sviluppa la propria intraprendenza attraverso attività con dei rischi.



Un articolo su Nature riporta i risultati di diversi studi che dimostrano che mollare i figli a fare le loro cose in modo autonomno e non controllato è una buona pratica.

Persino un pesce morto trovato sulla spiaggia aiuta a capire la vita.

Incoraggiarli è il lavoro più difficile per i genitori.

(ndM: passiamo questa segnalazione come «rapida» perché spesso Nature lascia gli articoli accessibili gratuitamente solo per un breve periodo di tempo. In generale stiamo facendo più attenzione alle segnalazioni con accesso a pagamento; apprezziamo sempre se aggiungete una fonte gratuita!)