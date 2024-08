Perché l’estate non ci piace più

Quella che una volta era “la bella stagione” per eccellenza ora è vista in maniera sempre più negativa, come spiega un articolo di Lucysullacultura.

Il cambiamento climatico sta portando estati tendenzialmente sempre più calde, e se già in Europa dobbiamo avere a che fare con ondate di calore e incendi, siccità e alluvioni, in altre parti del mondo la situazione è ancora più drammatica. L’alta temperatura causa maggiori decessi, ma anche senza arrivare ai casi di collasso cardiocircolatorio, aggrava disturbi fisici preesistenti, come diabete o ansia, o quelli psicologici, come l’ansia: alcuni studiosi parlano di depressione stagionale estiva, e la associano a tassi più alti di suicidio. Se già adesso a volte l’orario di lavoro si adatta ai ritmi estivi, in futuro potrebbe rendersi necessario proseguire su questa strada, e cambiare il calendario scolastico. Intanto, il turismo stagionale si sta riorientando, dal mare e dalle città d’arte alla montagna. Una cosa è sicura: le estate del futuro saranno diverse da quelle del passato, in maniera sempre più percepibile.