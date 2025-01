Valigia Blu recensisce il libro Piedi freddi, di Francesca Melandri.

L’autrice, figlia di uno dei soldati che nel corso della seconda guerra mondiale furono inviati sul fronte orientale per la Campagna di Russia, dà al libro il titolo Piedi freddi per ricordare come i nostri soldati patissero i congelamenti nel feroce inverno ucraino dove erano stati spediti a combattere senza i mezzi adeguati.

E i ricordi familiari le danno lo spunto per cercare di capire come mai l’Italia sia il paese europeo in cui la popolazione sembra essere meno favorevole di altre a sostenere la lotta armata dell’Ucraina contro gli invasori.