Planetari delle meraviglie, l’universo in una cupola

Ovvero: il cielo in una stanza.

Su il BoLive dell’Università di Padova si parla di planetari con una intervista a Dario Tiveron, astronomo padovano, presidente di PLANit, associazione planetari italiani.

Quanti sono i planetari in Italia?

“Per motivi storici i planetari italiani sono molti. Per supportare la formazione di una materia che si chiama navigazione astronomica tanti istituti tecnici nautici avevano installato cupole con proiettori che permettessero agli studenti di imparare. Quindi, se consideriamo anche questi, i planetari in Italia sono un centinaio: specifico, un numero non rappresentativo dei planetari oggi aperti al pubblico per la divulgazione, che invece sono meno. Oltre a quelli nelle scuole ve ne sono in diversi comuni, alcuni grandi e importanti. Sono comparsi, inoltre, piccoli planetari itineranti realizzati da associazioni o imprenditori che hanno deciso di provare a fare divulgazione: è semplice, una cupola di tela si gonfia come un pallone ad aria e dentro viene sistemato un proiettore. In PLANit confluiscono tutte queste realtà”.