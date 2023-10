Poorest Region of America – What It Really Looks Like 🇺🇸

Lo Youtuber Peter Santenello presenta un video, della durata di circa un’ora, su quella che viene indicata come la regione più povera degli Stati Uniti: Appalachia, la zona che corrisponde al centro-sud della regione dei monti Appalachi e che comprende il West Virginia e parte della Virginia, del Kentucky, del North Carolina e del Tennessee. Il video è il primo di una serie incentrata sulle persone e le comunità che vivono nella regione.

“Southern West Virginia to Eastern Kentucky is the largest region of economically distressed counties in the country. In many ways, it’s a different America here. But what’s it feel like to travel through this region in Appalachia and what do the locals have to say?”

La McDowell County, dove il video comincia, è definita “la più povera contea del West Virginia”; qui il reddito medio di una famiglia è di circa 25600$.

Una delle pratiche tipiche delle compagnie minerarie che lavoravano nella regione era quella di pagare i propri dipendenti non in dollari, ma utilizzando una “moneta interna” tramite la quale i minatori e le loro famiglie potevano effettuare tutti gli acquisti necessari nei negozi della compagnia stessa. Tuttavia, utilizzare questa stessa “valuta” al di fuori dei possedimenti della compagnia, sarebbe stato impossibile, quindi i lavoratori, di fatto, erano impossibilitati ad andarsene, anche solo per portare le famiglie in vacanza.

Each coal mining company had their own currency. The catch was, you’d have to go to the equivalent of the Walmart back then, which was a massive general store, depending on the mine, where you’d buy your food, your clothing, whatever you needed, you’d buy there. But you could not take that currency and go anywhere else with it. You wanna leave town, you want to go off to the coast on a vacation with your family, forget about it. Your money only worked for the business that you worked for, which is insane.

Esattamente come nella famosa canzone di Tennessee Ernie Ford.

Le comunità della zona dipendevano dalle miniere di carbone: da quando queste hanno iniziato a ridurre le attività la zona ha cominciato a spopolarsi, parecchie attività che dipendevano dall’indotto delle miniere hanno chiuso e non restano grandi opportunità di lavoro.

Molti dei residenti intervistati hanno dichiarato che svariate persone, secondo alcuni quasi la metà dei residenti, vivono grazie agli aiuti del governo in quanto persone con disabilità o con patologie invalidanti o con altre problematiche che le rendono inadatte ad un lavoro continuativo.

Altri intervistati, sopratutto giovani sotto i 25 anni, hanno dichiarato che circa un terzo dei loro coetanei ha problemi di droga (in particolare parlano dell’abuso di Fentanyl), e che la situazione è peggiorata durante il Covid.

Le persone che hanno accettato di parlare con Santenello hanno comunque messo in evidenza e rimarcato l’importanza che le miniere di carbone hanno avuto nella formazione dell’identità stessa delle comunità della zona.