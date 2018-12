Quali danni fa lo smog al cervello

A cura di@NedCuttle21(Ulm).

Secondo uno studio condotto in Cina su un campione di popolazione adulta, l’inquinamento atmosferico produrrebbe degli effetti negativi sulle capacità cognitive. Ne parla un articolo di Lettera 43.

Il legame fra inquinamento atmosferico e basse prestazioni cognitive è alla base del recente studio The impact of exposure to air pollution on cognitive performance pubblicato su Pnas.org e realizzato in Cina da da Xin Zhang (School of Statistics, Beijing Normal University), Xi Chen (Department of Health Policy and Management, Yale School of Public Health) e Xiaobo Zhang (National School of Development, Peking University). «La ricerca», spiega a L43 Federica Alemanno, docente della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, «è svolta sulla popolazione adulta cinese ed è coerente con il noto effetto di tossicità sull’uomo degli agenti inquinanti inalati in maniera costante per periodi prolungati».