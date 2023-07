Quanto costa un articolo “in trasferta” del Post

Dal feed de Il Post, un articolo di Riccardo Congiu spiega quanto costa inviare i propri giornalisti “sul campo”.

Per un’azienda giornalistica è un’attività che comporta costi rilevanti, e che molte testate tradizionali hanno dovuto ridimensionare in questi anni, approfittando a loro volta della grande quota di informazioni e notizie accessibili su internet. Per il Post che ha fatto un percorso inverso è invece un’altra esperienza preziosa da condividere con chi concorre a sostenerla e a renderla possibile, contribuendo col proprio abbonamento. Per avere un’idea più definita dei costi del lavoro giornalistico in generale, e per figurarsi le sue misure – assai maggiori – anche all’interno di aziende e testate più grandi e importanti.

Nei primi 5 mesi del 2023 i giornalisti del Post sono andati in trasferta come inviati una ventina di volte, di cui circa un quarto all’estero, con costi complessivi per l’azienda di oltre 48mila euro. Alcune volte i giornalisti inviati sono partiti da soli, altre è stato opportuno che partissero due persone, una delle quali più specializzata nella realizzazione di fotografie e video.