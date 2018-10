A cura di @Florian.

In un articolo su Harvard Business Review, Sarah Kathleen Peck racconta le sue esperienze nel tentativo di rompere la dipendenza dai social.

Social media can connect us to new ideas, help us share our work, and allow previously unheard voices to influence culture. Yet it can also be a highly addictive time-sink if we’re not careful about our goals, purpose, and usage.