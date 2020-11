“Rimini ha un mare di mer…”: milanese condannato a 1 mese di carcere (trasformato in multa)

Vietato offendere il mare di Rimini e i suoi albergatori. Per informazioni chiedere a un 40enne milanese che nei giorni scorsi è stato condannato in tribunale per un post pubblicato su Facebook in cui, condividendo un articolo di giornale, aveva commentato “Rimini ha un mare di merda. E voi vi arricchite grazie a un mare sporco di batteri, lavorate solo 3 mesi all’anno, fannulloni”. Per quelle parole – lasciate sui social ad agosto dello scorso anno – il turista meneghino è stato “colpito” da un decreto di condanna penale per il reato di diffamazione a mezzo social network con una pena di 1 mese di reclusione convertita in un risarcimento di 1.225 euro, più spese legali.“