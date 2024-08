Roundup: la Bayer vince una causa per risarcimento danni negli Stati Uniti

Reuters riporta la notizia che un tribunale in Pennsylvania ha ritenuto ingiustificata la richiesta di una persona che citava in giudizio la Bayer attribuendo al suo prodotto Roundup lo sviluppo di un linfoma.

Secondo il tribunale, le indicazioni sulla confezione del prodotto rispettavano la legge federale che regola i pesticidi, e la Bayer non era tenuta a seguire le indicazioni dell’agenzia regolatori della Pennsylvania. Dopo precedenti sentenze sfavorevoli, ora la Bayer spera che dei casi si occupi la Corte Suprema in modo da rendere uniforme la giurisprudenza negli USA.

The decision conflicts with rulings from federal appeals courts in San Francisco and Atlanta in similar cases.

That raises the prospect the U.S. Supreme Court could resolve the split if the Schaffners appealed, perhaps as soon as next year. The court is not required to hear an appeal, but often accepts cases when lower courts disagree on the law.