Speciale elezioni USA: che Presidente sarebbe Kamala Harris

Charlotte Alter in un articolo di TIME espone la piattaforma politica di Kamala Harris per la sua campagna presidenziale del 2024. Harris ha infatti presentato un discorso dettagliato alla Carnegie Mellon University, dove ha delineato i suoi piani economici, che includono il rafforzamento delle piccole imprese, la riduzione delle tasse per la classe media e la costruzione di alloggi più accessibili.

Alcuni punti chiave della sua piattaforma includono una deduzione fiscale di $50,000 per aiutare gli americani ad avviare piccole imprese, un credito d’imposta di $6,000 per le famiglie nel primo anno di vita del bambino, l’estensione dell’insulina a $35 per tutti gli americani, l’eliminazione dei requisiti di laurea per 500,000 posti di lavoro federali, investimenti in ricerca e sviluppo in nuove industrie manifatturiere, l’assistenza per il pagamento iniziale di $25,000 per i primi acquirenti di case e la costruzione di 3 milioni di unità abitative accessibili.

At Carnegie Mellon, Harris offered the most detailed look at her economic plans since taking over as the Democratic nominee. She’s proposing a $50,000 tax deduction to help Americans start more small businesses, and a $6,000 Child Tax Credit for families in the first year of a baby’s life. She plans to extend $35 insulin to all Americans and eliminate degree requirements for 500,000 federal jobs. She wants to invest in research and development in new manufacturing industries, and trim red tape to further the Biden Administration’s overhaul of America’s infrastructure. Perhaps more than any other presidential candidate in recent memory, Harris has focused on solving America’s housing crisis. She plans to offer $25,000 in down-payment assistance to first-time home buyers, a tax credit to incentivize builders, and pledges to build 3 million affordable housing units in her first term.