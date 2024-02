Teorie politiche del denaro

Doppizoero pubblica una recensione, a cura di Alfredo Gigliobianco, dell’ultimo lavoro di Stefan Eich, Teoria politica del denaro. Da Aristotele a Keynes.



Ora ne sono sicuro: dopo aver combattuto con questo libro per quattro settimane, riempiendolo di note a margine e di sottolineature, posso dire che c’è stata un po’ di cattiveria nell’affidarne la recensione proprio a me, che sono stato storico dell’economia in Banca d’Italia per 35 anni. La mia inclinazione naturale dovrebbe portarmi a guardare le banche centrali con un certo affetto, o almeno benevolenza, mentre il libro di cui devo discutere è aspramente critico nei loro confronti. Ora che devo scrivere, seguirò la mia inclinazione oppure, quasi per reazione e per mostrare la mia ferrea indipendenza, darò toppo spago all’iconoclasta Stefan Eich, che nel suo Teoria politica del denaro. Da Aristotele a Keynes (Treccani editore, 2023), bastona con eguale energia politici, filosofi e banchieri centrali? Giudicherete voi, cari lettori, ma io vi ho messi in guardia.