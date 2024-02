The Cost Of War

Il canale Youtube ViceNews presenta un breve video sui costi della guerra in Ucraina.

Attenzione. Il video non è fruibile fuori da Youtube a causa delle limitazioni per il contenuto: sono infatti presenti immagini crude che potrebbero urtare le persone più sensibili.

Il giornalista Ben C. Solomon ha passato un periodo di tempo con le truppe ucraine stanziate nella zona di Bakmut, parlando con i soldati sul campo o nelle pause tra le azioni, con i volontari che si ingegnano per costruire attrezzature belliche a basso costo e con i medici che curano i feriti e che raccolgono i cadaveri (a volte dei soldati di entrambe le parti).

Il risultato è una descrizione breve ma intensa della situazione sul campo.

I costi non sono solo quelli degli armamenti, effettivamente molto ingenti, ma soprattutto quelli delle vite umane perse dagli eserciti coinvolti nel conflitto.

L’esercito ucraino non ha accesso agli armamenti necessari per sostenere la guerra, quindi molti volontari hanno creato delle piccole “fabbriche artigianali” dove, utilizzando esplosivo al plastico recuperato dalle munizioni russe, stampanti 3D e droni amatoriali, riescono a costruire droni anticarro.

Quando Solomon chiede ad uno dei medici qual è, per lui, il costo più elevato della guerra per entrambe le parti in conflitto, il dottore non ha dubbi: il costo in vite umane.

You’re seeing so many of these these Russian young men dead. I mean is it hard for you to see these these people that have died even though they’re the Invaders of your country

I’m a father myself. My son is 22. And I find Russian boys like him. And obviously, as a father, you see your son in all of them