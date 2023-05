Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’Organizzazione dei Servizi Speciali dell’Esercito ricevette l’approvazione da Washington per la produzione di spettacoli con cui intrattenere le truppe.

Di questi spettacoli i “Girly show” erano una parte importante che includeva routine di balletto eseguite da soldati. Il film This Is the Army, con Ronald Reagan e George Murphy, fu un grande successo commerciale e contribuì a propagandare questi attori come eroi americani.

La USO, in collaborazione con la Croce Rossa, inviava materiali per costumi in tutto il mondo, in modo che gli spettacoli da soldato potessero andare avanti, ovunque si trovassero. In alcune aree, i soldati dovevano improvvisare con materiali che potevano ottenere dall’area locale. I manuali Blueprint Special fornivano i modelli in modo che un soldato avesse bisogno solo di alcuni materiali. Nelle aree del Sud Pacifico, i materiali preferiti dei soldati erano bandiere semaforiche, teste di mop, gusci di cocco e vari frutti tropicali.

Ci sono stati fondamentalmente tre tipi di performance drag che divennero comuni negli spettacoli da soldato durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale grazie ai Blueprint di This Is the Army: routine comiche, cantanti e ballerine esperte, e impersonatori delle star femminili dell’epoca.

Ne parlano due articoli: GIs as Dolls: Uncovering the Hidden Histories of Drag Entertainment During Wartime e The Censored Drag Queens of World War II | History of Yesterday.

Un esempio di Girly Show statunitense è visibile qui.