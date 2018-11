Traveling Violation – Tre notizie sulla NBA (più una)

A cura di @sakuragi.

Benvenuti a tutti alla prima puntata di Traveling Violation, la rubrica sulla NBA dedicata al fallo più fischiato nelle arene americane.

In questo episodio: Markelle alla ricerca del tiro perduto, il Maggiordomo mette a soqquadro casa Thibodeau, i JaVale Lakers si preparano per la nuova stagione ed iniziano subito con il botto le botte. Iniziamo!

First step – Trust the Process, Final Stage

A Phila nella stagione 2017/18 finalmente i tifosi sono tornati ad esultare per i Sixers grazie al ritorno ai Playoffs ed alle prestazioni in campo di Ben Simmons e Joel Embiid, che fanno presagire un futuro radioso. Un’ombra, però, aleggia ancora sulla Wells Fargo Arena: il mistero Markelle Fultz, prima scelta al Draft ’17 che sembra avere dimenticato come si tira la palla (ITA da “L’Ultimo Uomo”) ma che, nonostante tutto, viene supportato al 100% dai tifosi della Città dell’Amore Fraterno (ENG da “The Ringer”). Riuscirà a diventare l’ultimo tassello che servirà ai 76ers per diventare una vera contender?

Second step – Mess in Minneapolis (and San Antonio)



Dopo I forti screzi nello spogliatoio dei Chicago Bulls 2010/11 Minnesota Timberwolves nella scorsa stagione, con accuse di scarso impegno fatte a carico di Andrew Wiggins e dell’unicorno dello Stato dei Laghi, Karl Anthony Towns, quest’estate è definitivamente esplosa la grana Jimmy Butler, tanto da essere arrivata anche la richiesta di cessione a mezzo stampa (ITA da “L’Ultimo Uomo”). La trade al momento non è ancora avvenuta ma probabilmente entro l’All Star Game si farà, nonostante il contratto in scadenza della guardia All-Star NBA a fine stagione (ENG da “fivethirtyeight”).

Tutto questo ad un anno dall’inizio dell’affaire Kawhi Leonard, finito da erede designato dei silenzi di Tim Duncan all’ombra dell’Alamo alla richiesta di trade, avvenuta quest’estate con i Toronto Raptors. Nonostante tutto Kawhi sembra si stia ambientando bene in Canada (ITA da “L’Ultimo Uomo”).

Third step – The King is in L.A.

LeBron è approdato alla corte di Magic Johnson, in una squadra con un core giovane e promettente e che non sembra avere lo spirito “win now” che richiederebbe il dover sfruttare gli ultimi momenti di prime del Re (ENG da “SB Nation”).

La dirigenza gialloviola, per ovviare al problema e cercare i playoff nella giungla della Western Conference, ha aggiunto al roster alcuni veterani con contratti annuali. I nomi, però hanno lasciato perplessi molti addetti ai lavori, per problemi caratteriali (“Make ‘em Dance Lance” Stephenson e JaVale McGee, unico vero centro a roster) o perché rischiano di bloccare lo sviluppo di Lonzo Ball, uno dei giovani più promettenti nel roster (Rajon Rondo) (ENG da “The Ringer”).

FOUL!!! Traveling violation – Spitfight at the L.A. Corral

Hanno fatto il giro del mondo le immagini della rissa scoppiata nella sfida Lakers – Rockets a seguito di un sputo (presunto) di Rajon Rondo ai danni di Chris Paul (ENG da “The Ringer”). Le polemiche non si sono ancora sopite ma, anzi, Rondo ha rilanciato accusando Paul di essere un pessimo compegno di squadra, affermazione confermata da altri due giocatori (ENG da “SB Nation”).

Extra step – Shaq’s preseason review

Per chiudere in bellezza, ecco la sintesi fatta dal mitico Shaquille O’Neal e dalla sua squadra sulle migliori giocate della preseason di quest’estate.

