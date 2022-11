Tumblr aggiungerà ActivityPub, il protocollo sociale alla base di Mastodon e altre applicazioni del fediverso

Lo scrive Techcrunch riprendendo una dichiarazione di Matt Mullenweg, il CEO di Automattic la società che ha acquistato Tumblr da Verizon tre anni fa. Ad un utente di twitter che si lamentava della complessità di Mastodon, Mullenweg suggeriva di “venire su Tumblr”, e che il sito presto avrebbe “add activitypub for interconnect.” Activity Pub è un protocollo per reti sociali aperto e decentralizzato oltre che Mastodon mette in connessione il social similInstagram Pixelfed, il servizio di streaming video PeerTube, quello musicale Funkwhale e tutto ciò che viene chiamato Fediverso.

We are mostly dealing with the waves of new users right now and keeping everything scaling but interop and activitypub are ASAP.

— Matt Mullenweg (@photomatt) November 21, 2022