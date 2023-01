Tutti i colori e i pois di Yayoi Kusama

A Manchester tiene banco l’arrivo, nell’ambito del Manchester International Festival 2023, di una grande mostra dell’artista giapponese Yayoi Kusama, nota per il suo mondo surreale di punti e zucche.

Conosciuta come You, Me and the Balloons, la mostra celebrerà tre decenni di opere gonfiabili dell’artista giapponese, che sono riunite per la prima volta in questa grande mostra. Creata appositamente per Factory International a Manchester, questa mostra di Yayoi Kusama presenterà opere alte più di dieci metri, tra cui bambole giganti, spettacolari paesaggi e una vasta costellazione di sfere a pois.

La mostra di Yayoi Kusama sarà aperta al pubblico dal 30 giugno al 23 agosto 2023 al Factory International di Manchester:

I suoi dipinti allucinatori, le sculture e gli ambienti immersivi ci portano oltre noi stessi e ci fanno sentire parte di qualcosa di più grande. Unica nella sua capacità di evocare meraviglia e allo stesso tempo di porre domande più grandi sull’esistenza umana, milioni di persone fanno la fila per ore per trascorrere solo un minuto nel cosmo di Kusama.

Anche a New York Yayoi Kusama fa girare la testa ai passanti e ferma il traffico con un robot che sembra in tutto e per tutto l’artista giapponese che dipinge sulla 5th Avenue. E a Milano Louis Vuitton fa rivivere lo storico Garage Traversi in pieno centro inaugurando il nuovo spazio della maison nel quadrilatero del lusso con le opere dell’artista giapponese, come scrive Il Sole 24 ore. Le iniziative di Vuitton legate alla Kusama sono illustrate anche in un articolo di Inside Marketing, mentre Milano Today parla delle enormi zucche apparse in centro a Milano.