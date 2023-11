Una nuova vita per i gusci delle ostriche

Reasons to be cheerful ci accompagna nel viaggio di andata e ritorno dei gusci delle ostriche: dal mare, al piatto, al mare.

La costa della Louisiana, in seguito all’attività petrolifera e di estrazione del gas e dopo secoli di dragaggio del fiume Mississippi, ha perso dal 1930 circa 2000 miglia quadrate di costa, precipitate in mare.

La Coalition to Restore Coastal Louisiana (CRCL) sta svolgendo un ruolo molto importante a livello di protezione della costa dello stato di Bayou dall’erosione.

Oltre al programma del CRCL altre iniziative per il riciclaggio dei gusci di ostriche hanno preso forma lungo le coste degli Stati Uniti: dal Billion Oyster Project, gestito dagli studenti delle scuole superiori di New York, a progetti statali come il South Carolina Oyster Restoration and Enhancement Program, fino a interventi di fondazioni senza scopo di lucro come il riciclaggio delle conchiglie di ostriche della Galveston Bay Foundation del Texas.

Did you know one oyster filters 50 gallons of water a day helping to remove unwanted pollutants? However, oysters and their habitat are threatened by increasingly powerful storms (60% of oyster habitat was lost in Hurricane Ike), overharvesting and pollution. Unlike most sea creatures, oysters don’t just live in the water – they specifically need to live on other oyster shells. That is why Galveston Bay Foundation’s Oyster Shell Recycling Program is so important. It focuses on increasing the population of Eastern oysters by returning shucked oyster shells collected from local restaurants back to Galveston Bay to create new oyster habitat and a healthier Bay for all. The resulting oyster reef also serves as shelter for crabs, shrimp, and juvenile fish, which in turn serve as a food source for other wildlife. In addition, the oyster reefs help stabilize sediment on the Bay bottom and can prevent erosion along shorelines.