Vogliamo tutti aver ragione

In un articolo pubblicato su Doppiozero, Giorgio Fontana propone un’analisi socio-politica del discorso pubblico nel nostro paese. Lo fa dopo avere per qualche mese seguire il discorso pubblico italiano attingendo a varie fonti e ponendo una certa attenzione a non cadere nel pregiudizio.

Per “discorso pubblico” intendo qualsiasi intervento, opinione, dialogo, proposta e così via, espressa su giornali o riviste o in radio o televisione o in piazza: concetto estremamente ampio, me ne rendo conto, ma al contempo abbastanza maneggevole. E riassumo la tesi di fondo per i frettolosi: la parola è trattata molto spesso come bene privato da chi dovrebbe invece tutelarne l’aspetto pubblico e comunitario.