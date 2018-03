Il successo del Movimento 5 Stelle

A cura di @Uqbal e @Nedcuttle21(Ulm).

L’analisi dei flussi mostra come il PD non sia il partito dei colti o comunque di quelli “col titolo di studio”. Il M5S lo ha ampiamente superato sia tra i laureati che tra i diplomati, nonché tra i giovani e gli imprenditori. Il PD tiene solo tra i pensionati. Ne parla un articolo del Sole 24 Ore:

Basta confrontarlo con la composizione socio-economica di 4-5 anni fa per comprendere il mutamento e l’allargamento della propria base elettorale: un bacino in prevalenza maschile e concentrato nella fascia d’età 30-44, sotto-rappresentato rispetto alla media nazionale in quella over 65, tra chi non ha nessun titolo di studio o solo la licenza elementare e tra lavori autonomi e imprenditori (oggi come vedremo non è più così). Ma andiamo con ordine.