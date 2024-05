Otto case straordinarie

Dominuc Lutyens per BBC Future presenta alcuni edifici selezionati dagli architetti del World Architectural Festival 2023.

Il design delle case passive è un concetto che si concentra sulla costruzione a basso consumo energetico, sfruttando l’energia solare e garantendo un comfort termico con un ridotto fabbisogno. Secondo il direttore del World Architectural Festival, Paul Finch, c’è una crescente attenzione alla sostenibilità, con l’uso di materiali ecologici e l’adozione dei principi di progettazione delle case passive.

Held annually over three days, the festival and its sister event Inside World Festival of Interiors offer a global survey of developments in architecture and interior design respectively. Around 550 shortlisted architects present their projects to a panel of judges, from architects and interior designers to engineers. The events’ judging process is unusually transparent, as festival-goers witness it, too.