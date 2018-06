801 di questi Ragni: Dan Slott si accomiata da The Amazing Spider-Man

A cura di @Jeby.

Il numero 801 di The Amazing Spider-Man vede il commiato di Dan Slott, autore alla guida della testata per dieci anni, di cui 8 come unico scrittore.

Slott è stato l’autore di Spider-Man più longevo, ha trasformato il personaggio tanto da ricevere minacce di morte, e ha portato il numero 800 ad un successo tale da mandarlo sold out e a dover essere ristampato in pochi giorni.

Comicverse stila la top ten delle migliori run di Slott: 10 hit per 10 anni di storie.

L’autore rimarrà in forze alla Marvel e si occuperà del rilancio dei Fantastici Quattro, che sono rimasti lontani dagli scaffali per 3 anni.

Immagine di apertura via Flickr, Gage Skidmore – Spider-Man, CC BY-SA 2.0