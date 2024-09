81a Mostra del Cinema di Venezia – Il gran finale

Quest’oggi si conclude l’ottantunesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la decima edizione consecutiva che seguiamo qui su Hookii. Stasera alle 19 durante la Cerimonia di chiusura che verrà trasmessa in diretta su RaiMovie scopriremo quali saranno i film premiati dalla Giuria internazionale presieduta dall’attrice Isabelle Huppert, vincitrice di due Coppe Volpi nel 1988 e nel 1995 con Un affare di donne e Il buio nella mente e composta tra gli altri dal regista americano James Gray, dal regista britannico Andrew Haigh, dalla regista polacca Agnieszka Holland, dal regista brasiliano Kleber Mendonça Filho e dal regista italiano Giuseppe Tornatore. Oltre al Leone d’Oro la Giuria avrà il compito di assegnare i due Leoni d’Argento (Gran Premio della Giuria e Premio per la Miglior Regia), il Premio per la migliore sceneggiatura, il Premio Speciale della Giuria nonché le Coppe Volpi per la migliore interpretazione femminile e maschile e il Premio Mastroianni ad un giovane attore emergente.

Quest’edizione della Mostra del Cinema, dopo lo sciopero degli attori dell’anno scorso, è stata caratterizzata dal ritorno al Lido in pompa magna di un gran numero di star Hollywoodiane: Lady Gaga e Joaquin Phoenix, protagonisti di Joker: Folie à Deux, Adrien Brody in The brutalist, Julianne Moore e Tilda Swinton nel cast di The Room next door, Jenna Ortega, Winona Ryder, Willem Dafoe e Michael Keaton sbarcati al Lido per Beetlejiuce, Beetlejuice; e ancora Daniel Craig e Jason Schwartzman in Queer, Jude Law in The Order, Angelina Jolie in Maria, Nicole Kidman e Antonio Banderas per Babygirl e infine Brad Pitt e George Clooney in the Wolfs.

Tra i film di spessore che si candidano per il Leone d’oro ricordiamo il sorprendente The room next door di Pedro Almodovar con le bravissime Tilda Swinton e Julianne Moore, The Brutalist monumentale epopea dal sapore ottocentesco di Brady Corbet con Adrian Brody, Quing Chun: Gui (Youth: Homecoming) di Wang Bing, docufilm sui lavoratori dell’industria tessile dello Yunnan e infine I’m still here di Walter Salles, delicato affresco familiare ai tempi della dittatura dei Generali in Brasile.

Tra gli altri film degni di nota che potrebbero aggiudicarsi un premio ricordiamo il particolarissimo Queer di Luca Giadagnino con Daniel Craig, Leurs enfants apres eux di Ludovic e Zoran Boukherma, film su un’adolescente che cresce nella provincia povera francese degli anni 90, Stranger Eyes di Siew Hua Yeo e infine Maria di Pablo Larrain con una bravissima Angiolina Jolie nei panni di Maria Callas.

Per quanto riguarda attrici e attori anche quest’anno abbiamo assistito a davvero tante prove di altissimo livello. In campo femminile ricordiamo su tutte le interpretazione di Angiolina Jolie in Maria di Larrain e di Fernanda Torres in I’m still here. Altre interpretazioni femminili degne di nota e in corsa per la Coppa Volpi sono state quelle di Tilda Swinton e Julianne Moore in The room next door di Almodovar.

Anche in campo maschile non sono mancate interpretazioni notevolissime, a partire da Adrian Brody in The Brutalist, passando per Daniel Craig di The Queer. A contendersi la coppa volpi maschile potrebbero anche essere il sempre eccezionale Joaquin Phoenix di Joker: Folie a deux di Todd Philips e Jude Law di The Order.

Per quanto riguarda il premio Marcello Mastroianni citiamo solamente il giovane attore francese Paul Kircher che in Leurs enfants apres eux da vita ad un adolescente complesso e sfaccettato.

Per quanto riguarda i film italiani quest’anno sono state cinque le pellicole presentate in concorso: oltre al già citato Queer di Guadagnino, le altre opere italiane in concorso sono state Campo di battaglia di Gianni Amelio, Vermiglio di Maura Delpero, interessante opera ambientata in un piccolo paese del Trentino alla fine della seconda guerra mondiale, Diva Futura di Giulia Louise Steirgerwalt che ripercorre la carriera di Riccardo Schicchi e Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza opera che approfondisce la figura di Matteo Messina Denaro.

Qui di seguito trovate l’elenco completo con le relative minirecensioni di tutti e ventuno i film in concorso di questa ottantunesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia nonché alcune minirecensioni dei film fuori concorso, della sezione Orizzonti e della Settimana della Critica (a cura di Mambombuti, boh e Omotto).

Film in concorso:

The Brutalist di Brady Corbet voto 8,5/9

The room next door di Pedro Almodovar voto 8,5

Maria di Pablo Larrain voto 8+

Stranger Eyes di Siew Hua Yeo voto 8+

Quing Chun: Gui (Youth: Homecoming) di Wang Bing voto 8+

Leurs enfants après eux di Ludovic e Zoran Boukherma voto 8

Ainda estou aqui (I’m still here) di Walter Salles voto 7,5

Kjaerlighet (Love) di Dag Johan Haugerud voto 7,5

Joker: Folie à deux di Todd Phillips voto 7,5

Trois amies di Emmanuella Mouret voto 7,5

Vermiglio di Maura Delpero voto 7+

Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza voto 7+

Diva futura di Giulia Louise Steirgerwalt voto 7

Jouer avec le feu di Delphine e Muriel Coulin voto 7

Campo di Battaglia di Gianni Amelio voto 6,5

April di Dea Kulumbegashvili voto 6,5

Queer di Luca Guadagnino voto 6,5

The Order di Justin Kurzel voto 6,5

The Harvest di Athina Rachel Tsangari voto 6,5

El Jockey di Luis Ortega voto 6,5

Babygirl di Halina Reijn voto 4

Film fuori concorso (recensioni di boh e Omotto):

Marco – Aitor Arregi e Jon Garaño voto 8

Le Mohican di Frédéric Farrucci voto 8

Peacock di Bernhard Wenger voto 7+

Anywhere Anytime di Milad Tangshir voto 7

Super Happy Forever di Kohei Igarashi Voto 7-

Pooja, Sir di Deepak Rauniyar voto 7-

Quiet Life di Alexandros Avranas voto 6,5

Homegrown di Michael Premo vito 6,5

Soudan, Souviens-Toi di Hind Meddeb voto 6/7

Mua trên cánh bướm/Don’t Cry Butterfly di Dương Diệu Linh voto 6/7

Paul & Paulette Take a Bath di Jethro Massey voto 6/7

Leur enfants apres eux – Ludovic e Zoran Boukherma voto 6 (rece alternativa di boh)