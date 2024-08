81a Mostra del Cinema di Venezia – Serata inaugurale

Comincia oggi l’81a Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Ad aprire la Mostra questa sera sarà il film fuori concorso Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, remake del celebre Beetlejuice del 1989 e che vede nel cast Jenna Ortega, Winona Ryder, Willem Dafoe, Michael Keaton e Monica Bellucci.

La giuria sarà presieduta quest’anno da Isabelle Huppert, vincitrice di due Coppe Volpi nel 1988 e nel 1995 con Un affare di donne e Il buio nella mente. L’attrice francese sarà affiancata dal regista e sceneggiatore americano James Gray, dal regista e sceneggiatore britannico Andrew Haigh, dalla regista, sceneggiatrice e produttrice polacca Agnieszka Holland, dal regista e sceneggiatore brasiliano Kleber Mendonça Filho, dal regista, sceneggiatore e produttore mauritano Abderrahmane Sissako, dal regista e sceneggiatore italiano Giuseppe Tornatore, dalla regista e sceneggiatrice tedesca Julia von Heinz e infine dall’attrice cinese Zhang Ziyi. I due Leoni d’oro alla carriera quest’anno saranno assegnati al regista australiano Peter Weir e all’attrice Sigourney Weaver.

Nei prossimi giorni saranno 21 i film presentati in concorso. Si tratta di Ainda estou aqui di Walter Selles; April di Dea K’ulumbegashvili; Babygirl di Halina Reijn; The brutalist di Brady Corbet; Harvest di Athina Rachel Tsangari; El jockey di Luis Ortega; Joker: Folie à Deux di Todd Philips; Jouer avec le feu di Delphine e Muriel Coulin; Kjærlighet (Love) di Dag Johan Haugerud; Leurs enfants après eux di Ludovic e Zoran Boukerma; Maria di Pablo Larraín; Mò shì lù (Stranger eyes) di Yeo Siew Hua; The Order, di Justin Kurzel; Qīng chūn: Guī (Youth: homecoming) di Wang Bing; La stanza accanto di Pedro Almodóvar; Trois Amies di Emmanuel Mouret.

Completano la lista i 5 film italiani in concorso: Campo di battaglia di Gianni Amelio; Diva Futura di Giulia Steigerwalt; Iddu – L’ultimo padrino di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; Queer di Luca Guadagnino, e Vermiglio di Maura Delpero.

Dopo lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori holliwoodiani che l’anno scorso hanno disertato il Lido, quest’anno sono veramente molte le stelle che sfileranno sul red carpet veneziano; sono infatti attesi tra gli altri Lady Gaga e Joaquin Phoenix, protagonisti di Joker: Folie à Deux; Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce, protagonisti di The brutalist; Julianne Moore, Tilda Swinton e John Turturro, nel cast di La stanza accanto.

Oltre ai già citati Jenna Ortega, Winona Ryder, Willem Dafoe e Michael Keaton che sbarcheranno al Lido per Beetlejiuce, Beetlejuice, saranno inoltre presenti Daniel Craig e Jason Schwartzman per Queer, Jude Law per The Order, Angelina Jolie per Maria, film sulla storia di Maria Callas, Nicole Kidman e Antonio Banderas per Babygirl. Infine Brad Pitt e George Clooney presenteranno Wolfs, Cate Blanchett e Kevin Kline saranno presenti per Disclaimer – La vita perfetta.

Qui potete trovare le sinossi di tutti e 21 i film in concorso di questa 81a edizione della Mostra del Cinema di Venezia.