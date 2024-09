A Gaza i bambini non tornano a scuola

Su Internazionale, Francesca Gnetti traccia un quadro delle condizioni in cui versa attualmente il sistema dell’istruzione nella Striscia di Gaza.

Seicentoventicinquemila. È il numero di bambini che per il secondo anno di seguito non andranno a scuola nella Striscia di Gaza. Quarantacinquemila sono quelli che, secondo l’Unicef, avrebbero dovuto entrare in prima elementare. In Palestina l’anno scolastico è cominciato ufficialmente il 9 settembre, ma invece di andare a scuola bambini e adolescenti della Striscia di Gaza si svegliano nei loro alloggi di fortuna e si mettono in fila per ricevere acqua o altri beni di prima necessità, o vagano per le strade in cerca di qualcosa da mangiare. La maggior parte di loro è sfollata e vive nelle tende o in edifici sovraffollati dove molte famiglie condividono spazi angusti e privi di servizi di base.