Affettare il salame, le rane bollite e le linee rosse russe [EN]

In un lungo post su substack il noto professore e storico Lawrence Freedman descrive la relazione tra le strategie fondate sulla deterrenza e quelle fondate sui “piccoli passi”, ossia azioni che da un lato sono senz’altro aggressive e a favore dell’attaccante, ma che dall’altro non sono sufficientemente gravi da far scattare il meccanismo della deterrenza.

La deterrenza presumibilmente funziona perché un avversario sa che una grave aggressione porterebbe a una risposta nucleare. Il problema ovvio, che porta a dubitare della credibilità della deterrenza, è la prospettiva di ritorsioni in natura. I probabili avversari hanno anche armi nucleari. Questo classico episodio di “Sì, Primo Ministro” indica un altro problema. Il capo consigliere scientifico del governo spiega al primo ministro Jim Hacker perché la deterrenza nucleare non è così semplice come pensava. L’aggressione potrebbe non presentarsi in una forma che giustifichi misure così drastiche. Di fronte a un piccolo passo che indica il superamento di una “linea rossa”, forse avvertendo di molto peggio in arrivo ma offrendo anche un’opportunità per calmare la situazione, i governi potrebbero essere riluttanti a scatenare l’Armageddon. Possono temere le conseguenze dell’escalation mentre allo stesso tempo sperano in qualche soluzione diplomatica. Mantenendo aperte le loro opzioni in attesa di ulteriori sviluppi, i leader politici potrebbero ritenere di poter farla franca con espressioni di preoccupazione, sostenute da cospicui dispiegamenti militari o misure economiche.

Lawrence osserva (come la Russia nella prima parte del conflitto a partire dal 2014) che l’Occidente e l’Ucraina stiano usando la strategia dei “piccoli passi” rispetto alle “linee rosse” russe

Finché Putin non va nel panico, tutti gli altri sono obbligati a mantenere la calma. Putin non osa dare l’impressione di panico perché ciò suggerirebbe al suo popolo che l’operazione militare speciale non sta andando bene come era stato indotto a credere. I rovesci possono essere spiegati perché ora stanno davvero affrontando la NATO e non solo l’Ucraina, senza spiegare come l’alleanza più formidabile del mondo possa essere sconfitta. Il Financial Times ha riferito che la capacità dell’Ucraina di colpire in profondità all’interno della Russia ha scosso i nervi. A Shebekino, una delle città attaccate a Belgrood, ci sono state denunce di abbandono. “La gente del posto è infuriata dai presentatori della TV di stato che pronunciano costantemente male il suo nome e si riferiscono spesso alla città come a un villaggio o a un insediamento, il che, secondo lui, minimizza il pericolo.” Un sondaggio del FOM amico del Cremlino ha avuto il 52% degli intervistati che ha affermato che i loro amici e la loro famiglia erano “ansiosi” piuttosto che “calmi”, il risultato più alto da gennaio. Un rapporto approfondito dei sociologi russi ha suggerito che la guerra è sempre più vista come “un disastro naturale”, per il quale non possono fare nulla, piuttosto che come qualcosa di cui sono fermamente convinti sia giusto.

Ora è la deterrenza della Russia che sta perdendo credibilità mentre continuano a essere colti di sorpresa da una serie di mosse ucraine incrementali per le quali hanno poche risposte. Un recente articolo del Washington Post rileva che l’amministrazione Biden è diventata meno preoccupata per le linee rosse della Russia perché Putin “non ha mantenuto le promesse di punire l’Occidente per aver fornito armi all’Ucraina”. Quando il suo bluff è diventato evidente, i leader occidentali hanno guadagnato fiducia. Ovviamente questa fiducia comporta i suoi rischi se un giorno Putin deciderà di osare di non bluffare più, ma per ora è il salame russo che viene affettato in modi che lo lasciano frustrato e contrastato.