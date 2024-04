Business Insider pubblica una serie di interviste ad americani che non possono permettersi di andare in pensione.

In America andare in pensione sta diventando un lusso e molti anziani sono obbligati a continuare a lavorare ben oltre le loro previsioni. Il calo delle pensioni e l’aumento del costo delle cure mediche e dei debiti dei prestiti studenteschi stanno contribuendo a peggiorare la situazione.

Nel 1987 l’11% degli americani continuava a lavorare oltre i 65 anni; nel 2020 sono diventati quasi il 20%. Il 10% delle famiglie a basso reddito ha un fondo pensione, dieci anni fa erano il doppio. Le generazioni più giovani intanto cercano di ripagare il debito accumulato per studiare e per comprarsi una casa, e non riusciranno ad accantonare soldi per tempo.

In the future, we might have people paying off student loan debt for themselves, So whenever you have these debts, they’re just taking away from what you need to retire, and so you’re going to have to either work longer or consume less when you retire.