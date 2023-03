Bhookii Marzo 2023

Space: the final frontier. Così cominciavano gli episodi di una celeberrima serie televisiva degli anni ’60. Questo mese parliamo di fantascienza nella letteratura, un genere ampio ed articolato che a volte va a sovrapporsi al fantasy (di cui abbiamo già parlato recentemente).

Non avendo notizia di titoli sci-fi in uscita questo mese (sicuramente ce ne saranno, solo non li ho sul radar) ho pensato di proporre questa lista di 35 titoli suggeriti da ilLibraio. Da integrare con questo elenco di 12 cicli di fantascienza (alcuni dei quali a me completamente sconosciuti).

Vorrei aggiungere qualche ulteriore titolo mancante negli elenchi suggeriti, e che secondo me invece è importante – per il banale fatto che mi è piaciuto. Comincio con la nota serie The Expanse (di cui ammetto che finora ho visto solo la versione televisiva, ma conto di recuperare quest’anno) e con la forse meno nota ma molto divertente serie di Norby di Asimov. Passando ai libri singoli, non posso non citare Lord of Light, Project Hail Mary e Topolino e le Cronache della Frontiera.

La lista dei libri di fantascienza interessanti sarebbe lunghissima, quindi mi fermo qui e vi lascio alle parole dell’ammiraglio Jean Luc Picard in merito ai viaggi della sua astronave: Its continuing mission: to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has read before!