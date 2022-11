Bhookii Novembre 2022

Novembre è il mese del fantasy.

Questo perché escono due titoli che sto aspettando con molta scimmia (sì lo so che pensavate che fosse una rubrica imparziale ma la gestisco io e a questo giro segnalo due titoli che mi stanno a cuore).

Il primo è The Lost Metal, ultimo capitolo della Seconda Era di Mistborn di Brandon Sanderson. Considerato che quest’anno mi sono riletto apposta i sette romanzi che lo precedono, il 15 Novembre – e con esso si spera la caccia alla misteriosa organizzazione del Set – non arriverà troppo presto.

Il secondo titolo è invece una scoperta casuale di quest’anno, e cioè Il figlio del becchino e l’orfana 3/4. La storia del figlio di un becchino (appunto) e dello strano medaglione magico da lui trovato sul corpo di una strega, che lo porta in incredibili avventure in un mondo medievale che ricorda molto la Germania settentrionale.

L’autore è Sam Feuerbach, un tedesco che ha vinto alcuni premi letterari in Germania e che in Italia è tradotto da Francesco Vitellini. Esce il 30 Novembre, giusto per darmi tempo di leggere Sanderson.

Per i Tolkieniani, delusi dalla serie Amazon, il 10 Novembre esce infine The Fall of Nùmenor, curato da Brian Sibley e con le illustrazioni di Alan Lee. Si tratta naturalmente in questo caso di un’opera compilativa (essendo Tolkien morto e non essendo stati trovati inediti), ma potrebbe valere anche solo per le illustrazioni di Alan Lee.

Come ogni mese infine vi ricordo che il tema proposto è solo un suggerimento, e che sono ben accetti contributi su qualsiasi argomento – purché letterario o comunque attinente alla lettura.