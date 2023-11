Bhookii Novembre 2023

Prendo spunto da un suggerimento di Sylvester J. Pussycat, Sr. per proporre di parlare del conflitto tra Israele e Palestina (che non si dica che qua siamo solo nerd e non parliamo di attualità).

Wired propone 5 romanzi e 7 graphic-novels per capire le origini del conflitto. Visto che il primo romanzo citato è Exodus, suggerisco la lettura anche di Mila 18 (è sulla Rivolta del Ghetto di Varsavia ma fa capire molte cose).

La Feltrinelli invece propone una carrellata di opere miste: saggi, reportage e narrativa per capire le origini e gli ultimi sviluppi – ma anche per scoprire un po’ meglio la complessità del vivere in un posto così pieno di contraddizioni e di paradossi.

Certo, qualsiasi suggerimento sarà ormai superato dalla guerra in corso, ma è pur sempre un mattone in più per costruire la propria torre del sapere.

Buone letture!