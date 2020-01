Blair: “Il nostro compito non è quello di sentirsi meglio, ma di conquistare il governo”

Libertà Eguale pubblica la traduzione di un articolo di Tony Blair sulle ambizioni del partito laburista britannico.

In politica non si dovrebbe mai tornare indietro. Questo non è un appello per tornare indietro al 1997 o al 2007. I tempi, le circostanze, il tipo di cambiamento necessari sono completamente diversi. Ma il Labour deve recuperare la cultura della vittoria. Perché questa non cambia.

La causa più vicina della sconfitta non è affatto complicata o difficile da vedere, ma semplice e in bella vista. Abbiamo presentato un leader e un manifesto che gli elettori hanno ritenuto a tal punto inaccettabile da provocare in molti avversione. Troppo estremo dal punto di vista economico. Anti-occidentale. Privo di patriottismo. E perciò pericoloso.