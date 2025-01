c00cina: Quanto ne sapete di gastronomia?

Sono ormai alcuni mesi che c00cina fa capolino tra le rubriche del sito più amato dai bovini italiani e non, per questo motivo ci sembra giunto il momento di mettere alla prova la vostra cultura gastronomica; per farlo ci viene in aiuto la Cucina Italiana con due quiz, uno base ed uno per esperti, che consigliamo di affrontare nell’ordine anche per non farvi andare di traverso le immense libagioni che avete ingurgitato durante queste ultime festività. Su all’opera e fateci sapere come siete andati. Mi raccomando non barate, Brillat-Savarin vi osserva dall’aldilà.

E vi giudica.

Buon divertimento!