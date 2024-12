Cattive influencer

Mia Sato su The Verge parla della causa legale tra due celebrità della rete.

Le protagoniste della lite sono Sydney Nicole Gifford e Alyssa Sheil. L’oggetto del contendere è l’estetica dei toni neutri.

Sia Gifford che Sheil pubblicano sui loro canali foto e video dei loro abiti, case e vite. Entrambe hanno scelto un presentazione molto di moda: colori avana, tortora, avorio, mandorla; scrivanie vuote; cornici semplici; motivi elementari e ripetuti.

Le somiglianze fanno pensare a qualcosa di più di un semplice caso, anche in un contesto di estrema omologazione come l’apparenza minimale.

1/ Okay, this is wild: Two Amazon influencers are suing each other over beige homes, TikTok angles, and the clean-girl aesthetic. It’s a vibe war—but make it legal.

This case could totally shake up the creator economy. Let me explain 👇 pic.twitter.com/HA0LbGXugs

— Brody (@heshiebee) December 1, 2024