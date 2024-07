Cena e l’annuncio della morte di Osama Bin Laden

Su L’Ultimo Uomo, Simone Musella ricorda quando John Cena annuncio l’esecuzione di Osama Bin Laden.

Primo maggio 2011. In Pakistan, dove è già il 2 maggio, in gran segreto, sta per andare in scena la cosiddetta Operation Neptune Spear. Un gruppo di Navy SEAL degli Stati Uniti, secondo alcuni senza il consenso del governo pakistano, riesce a individuare il nascondiglio del leader di Al-Qaeda, Osama bin Laden, uccidendolo sul posto. Sarà in parte una vittoria di Pirro, lo sappiamo, ma quel giorno gli Stati Uniti sentono di aver ottenuto la loro vendetta. Obama ne dà l’annuncio non appena ne ha la conferma, ma nel 2011 il mondo è diverso da oggi. Twitter, dove la notizia è stata anticipata, ha ancora una rilevanza minuscola, e su Facebook e Instagram le notizie non circolano ancora incontrollate come oggi. Anzi, non circolano affatto. A molti, negli Stati Uniti, la notizia non arriva in presa diretta dal presidente della Repubblica, poi, perché stanno guardando la WWE.