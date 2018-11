Commentare tutto, commentare bene – Storia della Gialappa’s Band

Su suggerimento di @Emilio Torreggiani.

Vice dedica un omaggio alla Gialappa’s band, ripercorrendone la storia televisiva e radiofonica.

Il commento è la chiave. La Gialappa’s Band, composta da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, è nata all’interno di un programma radiofonico di commento alle giornate di campionato, è passata in tv con il commento simil-calcistico delle telenovelas sudamericane in Un fantastico tragico venerdì, per poi proseguire con il commento dello show giapponese Takeshi’s Castle in Mai dire Banzai, e ancora Mai Dire TV, in cui la Gialappa’s commentava i programmi in onda sulle TV locali. Poi c’è stato di nuovo il commento calcistico in Mai Dire Gol, nato nel 1990 come una striscia solo calcistica andata via via ampliandosi con il susseguirsi delle edizioni, in cui il calcio cedeva spazio ai personaggi comici e agli sketch, al punto da doversi sdoppiare (in Mai Dire Gol e Mai dire Gol del Lunedì) per accontentare tutti.