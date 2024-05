Coralli universali

Puntata 511, con Luca e Marco ai microfoni e Valeria in esterna.

Luca parla dei coralli, di come sono fatti e di come si stia cercando di creare delle specie maggiormente resistenti al cambiamento climatico e all’innalzamento della temperatura dei mari.

In esterna, Valeria intervista Matteo Morotti, medico e ricercatore al Ludwig Cancer Institute di Losanna per parlare del suo lavoro recentemente pubblicato su Nature in cui viene identificato un meccanismo che porta a una ridotta risposta antitumorale nei protocolli immunoterapici. Matteo ci spiega anche come questa ricerca può avere immediate ricadute per i pazienti, e come per caso hanno scoperto che un gruppo di ricerca a Monaco era giunto agli stessi risultati indipendentemente.

Dopo una barza, per restare umili, Marco ci parla delle reali dimensioni dell’universo, non di quel bruscolino che e’ quello che noi possiamo osservare.

Per approfondire:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07352-w

https://www.nature.com/articles/d41586-024-01218-x?utm_campaign=later-linkinbio-nature_the_journal&utm_content=later-42683929&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio