Cosa c’è in gioco con le elezioni europee?

Su Valigia Blu, Mattia Marasti parla della prospettiva di queste elezioni europee.

Se si rivolge lo sguardo al passato, in particolare alle precedenti due elezioni, la situazione non solo interna all’Europa ma che pervade l’intero globo appare profondamente mutata: dalla crisi indotta dalla diffusione della pandemia di Sars-CoV-2, con le sue implicazioni socio-economiche, fino alle odierne tensioni internazionali che si legano all’invasione russa dell’Ucraina e agli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza in risposta agli attentati del 7 ottobre. Non solo: anche un rapido sguardo ai paesi dell’Unione Europea e al loro panorama politico fa capire l’importanza che rivestono queste elezioni per il futuro dei cittadini e delle cittadine dell’Unione e per l’Europa in se stessa.