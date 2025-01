Cosa fanno gli insetti durante l’inverno

Anna Brødsgaard Shoshan per The Conversation spiega che gli insetti non scompaiono durante l’inverno, ma si nascondono nella corteccia degli alberi, nel suolo e sotto la neve, che funge da isolante naturale.

Ci si trova in un bosco in pieno inverno e la temperatura è scesa sotto lo zero. Il terreno è coperto di neve e gli alberi e i cespugli sono nudi. Gli insetti che normalmente volano o strisciano nella stagione più calda non si vedono da nessuna parte. Si potrebbe presumere che gli insetti non sopravvivano al cambio di stagione. Dopotutto, le temperature sono troppo basse per loro per procurarsi il cibo e le piante o gli altri insetti che mangerebbero sono comunque scarsi. Ma non è così. In realtà, sono ancora intorno a te: nella corteccia degli alberi e dei cespugli, nel terreno, e alcuni possono anche essere sotto la neve. La neve, a quanto pare, è un ottimo isolante, quasi come una coperta.

Gli insetti entrano in uno stato di ibernazione chiamato “diapausa” per sopravvivere ai mesi freddi. Alcune specie hanno una generazione all’anno e ogni individuo sperimenta l’inverno, mentre altre specie hanno diverse generazioni all’anno in cui solo una affronta l’inverno. Gli insetti si preparano per l’inverno prima che la temperatura scenda troppo e la lunghezza delle giornate è un segnale affidabile per molti insetti per iniziare la preparazione, adottando diverse strategie per sopravvivere al freddo, come aumentare di peso prima dell’inverno e ridurre il metabolismo per risparmiare le risorse energetiche.

Gli inverni più brevi e caldi causati dal cambiamento climatico offrono opportunità per alcune specie di espandersi verso nord e produrre più generazioni all’anno, ma rappresentano anche sfide significative per altre specie.

