Cos’è il trigger warning e perché non funziona

Alessia Dulbecco su “L’Indiscreto” parla del “trigger warning”, ossia dell’abitudine di segnalare in anticipo i contenuti che potrebbero risultare disturbanti per alcune categorie. Lo scopo è tutelare le persone che temono di rivivere un trauma che hanno vissuto sulla propria pelle, se assistono alla sua rappresentazione, o anche più in generale tutti quelli che abbiano paura di essere feriti da un contenuto disturbante. Da qualche anno film, social network, e negli Stati Uniti anche corsi universitari fanno uso dei trigger warning. Alcuni studi clinici sul tema, però, indicano come essi possano risultare inutili, o addirittura controproducenti.

Stando a queste ricerche, dunque, il ricorso al trigger warning non svolge il compito che si prefigge per diverse ragioni: nelle persone con un PTSD (disturbo post traumatico da stress), il solo ricevere una segnalazione genera la riattivazione di sensazioni spiacevoli collegate all’esperienza dolorosa vissuta in precedenza; nei soggetti senza diagnosi è emerso che essere preallertati produca una sensazione sgradevole, generata dalla possibilità di imbattersi in argomenti considerati problematici.

Si potrebbe pensare che i trigger warning, perlomeno, possano contribuire a creare un ambiente più sereno, facilitando la partecipazione di chi non si sente a suo agio con argomenti “spinosi” come morte, aborto, e dipendenze. Ci sono però ragioni per pensare che i trigger warning rendano in realtà più complicato affrontarli, trasformandoli in tabù, e che portino a vivere conflitti interpersonali, scomodi ma inevitabili, come abusi.