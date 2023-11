Dear Collaborator [Letters Live]

“Letters Live” è una serie di eventi in cui personaggi noti leggono lettere di vario genere.

In questo video vi proponiamo l’attore Sanjeev Bhaskar che legge una lettera riguardante un gatto adottato con estrema riluttanza.

Nel 1960 il gatto Blackie fu affidato allo scrittore John Cheever da Josephine “Josie” Herbst, una vecchia amica che durante una visita a pranzo gli spiegò che non poteva più tenerlo.

Le cose non andarono molto bene…

the first sign of his vividness came when he dumped a load in a kleenex box while i was suffering from a cold