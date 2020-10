Dopo la pandemia, stiamo preparando la crisi del debito

Un articolo dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale parla di quello che potrebbe essere un pericoloso strascico della pandemia che stiamo vivendo: l’aumento dei debiti, sia pubblici che privati.

Quando l’economia mondiale uscirà dal tunnel del Covid si troverà con molti più debiti. Avrà preso a prestito dal futuro per sopravvivere alla pandemia. Poiché l’indebitamento del mondo è in crescita eccessiva da vent’anni, occorre prepararsi fin d’ora ad evitare una crisi finanziaria dopo quella pandemica. Passato il Covid, i Pil saranno più bassi e i loro tassi di crescita rimarranno probabilmente inadeguati e diseguali come prima della pandemia, nonostante i miglioramenti strutturali, tecnologici, ecologici e redistributivi previsti con qualche ottimismo dai progetti per riparare i danni del virus. Per contenere i rapporti fra debiti e Pil si dovrà dunque intervenire anche sui numeratori, soprattutto quando cresceranno i tassi di interesse. La grande crisi finanziaria del 2008 è stata alimentata dai debiti pubblici e privati fin dagli ultimi anni del secolo scorso. Abbiamo curato la crisi da debito in modo omeopatico e il rapporto mondiale fra debiti privati e pubblici e Pil ha raggiunto nel 2018, nelle stime molto approssimate del Fmi e della Banca dei regolamenti internazionali, il 250 per cento, circa 100 punti in più che 20 anni prima e 50 punti in più che nel 2008.