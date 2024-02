Fegato con batterie protoniche

Apriamo l’episodio 497 con Giorgio che ci commenta (non senza una punta di polemica) la notizia della batteria a radioisotopi “che durerà cinquant’anni”, sicuramente un oggetto meraviglioso dal punto di vista tecnologico… ma forse non qualcosa che vorremmo tenere in tasca.

Valeria intervista Francesco Negro, professore emerito dell’Università di Ginevra che ha passato tutta la sua vita a lavorare sulle epatiti virali per parlare del virus dell’Epatite B. Come mai pur avendo un vaccino efficace e antivirali a disposizione ci sono ancora centinaia di milioni di persone infette con questo virus? E perchè in alcuni casi l’infezione diventa cronica e il sistema immunitario non riesce a eliminare questo patogeno?

Andrea chiude la puntata con un articolo apparso recentemente sul fattore di forma gravitazionale del protone, ovvero sul perché un oggetto possa pesare cento volte più dei tre mattoni che lo compongono, un puzzle che mette alla prova la capacità di comprensione degli scienziati da decenni.