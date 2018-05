Gentiloni ha salutato lo staff di Palazzo Chigi

Su suggerimento di @Yoghi.

L’Ansa riporta le parole del discorso di commiato dallo staff della presidenza del consiglio tenuto oggi da Paolo Gentiloni.

Risalire una china per cinque lunghi anni come l’Italia ha fatto – ha detto Gentiloni – non è semplice: purtroppo ad andare fuori strada non servono cinque anni ma pochi mesi, a volte poche settimane. Bisogna curare le ferite ancora aperte ma farlo cercando di andare avanti, mantenere qualità, responsabilità e impegni nell’azione di governo.