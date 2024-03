Gli invisibili delle aree interne

In Italia sempre più borghi sono a rischio spopolamento e abbandono per via della fuga di cervelli e della mancanza di servizi essenziali, quali scuole e presidi medici ma anche il semplice ufficio postale.

In questo video della serie TEDx l’antropologa culturale Anna Rizzo racconta le due facce della medaglia, quella legata ad un turismo di prossimità che promuove questi luoghi come ameni e incontaminati grazie al marketing e ai social media, ed un’altra più realistica legata alla vita di tutti i giorni degli abitanti che vengono privati di diritti primari come quello alla sanità, al trasporto, al lavoro e alla sicurezza. Qual è la soluzione per garantire un futuro dignitoso e giusto alle prossime generazioni di questi luoghi?

Anna Rizzo è diventata antropologa culturale nel momento in cui il suo professore, con il quale aveva fino ad allora condotto le classiche campagne di scavo, la incaricò di studiare il paesino che li ospitava durante le campagne di scavo.

Il paesino era Frattura, in Abruzzo.

20 abitanti.

1320 m s.l.m.